Økonomer er uenige om Marx på hans 200-års fødselsdag: »Han kan ikke bruges til noget i dag«. »Jo, han kan stadig bruges og misbruges«

1 Kapitalisme fører til krise

Marx mente, at kapitalismen var sin egen værste fjende. I kapitalismen er der indbygget en lang række fejl, indre modsigelsesforhold, som gør den ustabil og vil føre til økonomiske kriser. I sidste ende også til selve krisen, hvor hele systemet brænder sammen.Citat: »Den virkelige barriere for den kapitalistiske produktion er kapitalen selv«, ’Kapitalen’

Villy Søgaard: »Det havde han ret i for så vidt, at kriser er et tilbagevendende fænomen. Men han havde ikke ret i, at de mekanismer, han beskrev, fører til kapitalismens undergang. Det kan godt være, kapitalismen går under af andre årsager, men den har vist sig at være utrolig dygtig til at genopfinde sig selv«.

Mads Lundby Hansen: »Nej, der tager Marx fuldstændig fejl. Kapitalismen har vundet stor udbredelse i hele verden, så det er gået stik modsat. Jeg mener, at markedsøkonomien er noget af det bedste, der er sket for verden. Det har løftet hundredvis af millioner ud af fattigdom. Selvfølgelig opstår der kriser i et frit marked – vi havde én i 2008 og én i 1930’erne – men der har ikke været noget stort sammenbrud. Tværtimod er tendensen, at levestandarden stiger og stiger«.

Karl Marx Marx blev født i 1818 i den tyske by Trier og døde i 1883 i London. Gift med Jenny von Westphalen, der var af adelig slægt. Sammen fik de syv børn, hvoraf fire døde som barn eller spæd. Formentlig havde han også en søn med familiens tjenestepige. Han studerede jura, filosofi og historie på universitetet i Bonn og Berlin og fandt arbejde som journalist og redaktør på den liberale avis Rheinische Zeitung i Köln. På grund af sine kritiske skrifter blev han udvist fra Preussen og flyttede først til Paris, dernæst Bruxelles og endelig til London. Her levede familien i perioder i fattigdom, så Marx’ ven og kollega Friedrich Engels støttede dem økonomisk. Marx udgav adskillige bøger i løbet af sit liv, flere af dem sammen med Engels. Mest kendt er ’Kapitalen’ og ’Det kommunistiske manifest’. Men i sine unge dage skrev han også digte, skuespillet ’Oulanem’ og en uudgivet, ufærdig humoristisk roman, ’Skorpion og Felix’. Citaterne stammer fra udgivelser af bl.a. Forlaget Oktober og Rhodos. Vis mere

2 Kapitalisme fører til øget ulighed

Ifølge Marx er der to klasser i samfundet: proletariatet og bourgeoisiet, arbejdstagere og arbejdsgivere. Fordi bourgeoisiet naturligvis er interesseret i mest mulig profit, vil de forsøge at presse lønningerne ned, hvorved omkostningerne falder, og de selv tjener mere. Altså: Uligheden vil stige.Citat:»Hele samfundet spalter sig mere og mere i to store fjendtlige lejre, i to store klasser, der står i direkte modsætning til hinanden«, ’Det kommunistiske manifest’

Mads Lundby Hansen: »Også her tager Marx fejl. Kigger du på Danmark og måler fra 1945, er uligheden faldet markant. Ifølge IMF er uligheden også globalt set faldet siden 1990. Så er det rigtigt, at der inden for en række vestlige lande siden midten af 1990’erne har været en tendens til stigende ulighed. Men det er ikke entydigt, om det vil fortsætte«.

Villy Søgaard: »Det kan man godt sætte spørgsmålstegn ved, for vi har i hvert fald haft en lang periode med en voksende middelklasse. Men spørgsmålet er så, ikke mindst på baggrund af den franske økonom Thomas Pikettys undersøgelser, om det er ved at ændre sig nu, om der nu er tendenser mod en øget ulighed, som han har empiriske beviser for«.

3 Kapitalisme fører til kommunisme

Fordi der er så meget galt med kapitalismen, må den også blive erstattet af kommunismen på et tidspunkt. Sådan ræsonnerede Marx. Det er simpelt hen en historisk nødvendighed, mente han.

Citat: »Bourgeoisiets undergang og proletariatets sejr er lige uundgåelige«, ’Det kommunistiske manifest’

Mads Lundby Hansen: »Jeg vil vende den om. Det er en historisk nødvendighed, at kapitalisme erstatter kommunisme. Bare kig ud ad vinduet, hele østblokken er gået fra socialisme til kapitalisme«.

Villy Søgaard: »Jeg synes, det er vigtigt at pointere, at den sene Marx bliver noget mindre hårdnakket i forhold til dette. Han er meget fluffy omkring, hvad kommunismen, der skal erstatte kapitalismen, egentlig er for noget. Kommunismen for Marx og Engels betyder nærmest blot en bevægelse væk fra kapitalismen. Og det er i hvert fald slet ikke det, vi forbinder med kommunismen i det 20. århundrede hos diktatorer som Stalin og Mao. Marx var stor tilhænger af ytringsfrihed og havde næppe selv overlevet i de regimer«.

4 Kapitalisme fører til varefetichisme

Bag en vare ligger et stykke arbejde udført af et menneske, men det glemmer vi i kapitalismen, påpegede Marx. I kapitalismen bliver varen til en religiøs genstand, man kan tilbede. Ikke for det, den kan bruges til, eller for det arbejde, der er lagt i den, nej, man tilbeder simpelt hen varen i sig selv.

Citat:»En vare synes ved første øjekast at være en ganske simpel og triviel ting. Analysen af den viser, at den i virkeligheden er en meget kompliceret ting, der er fuld af metafysisk spidsfindighed og teologiske nykker«, ’Kapitalen’

Villy Søgaard: »Det havde han en pointe med, idet forbrug tydeligvis også er en statusmarkør. Men det er blevet udfoldet meget siden af andre teoretikere, blandt andet af tænkere fra Frankfurterskolen«.

Mads Lundby Hansen: »Det kan til en vis grad være rigtigt. Og hvad er problemet egentlig? Der er rigtig mange kulturradikale, der abonnerer på Politiken og læser den i PH-lampens skær, fordi de her to varer giver dem en værdi, der rækker ud over kostprisen på papirsiderne og metallet i lampen. Det ser jeg ikke noget problem i«.

5 Kapitalisme fører til monopoldannelser

I kapitalismen handler det om profitmaksimering. Derfor forudså Marx også, at der vil finde en centralisering af midler sted.

Altså at store virksomheder med tiden vil sluge mindre virksomheder for at fjerne konkurrencen og tjene flere penge. Det vil i sidste ende føre til monopoldannelser.

Citat: »Akkumulér, akkumulér! Dette er Moses og profeterne!«, ’Kapitalen’

Villy Søgaard: »Ja, kapitalismen fører til monopoldannelser. Inden for informationsteknologien kan vi lige nu se monopoler hos firmaer som Google og Facebook«.

»Men kapitalismen fører sandelig også til monopolbrud. Som Marx faktisk også skriver i ’Det kommunistiske manifest’, har kapitalismen medført en hel del teknologiske nybrud, og de kan medvirke til at bryde monopoler op«.

Mads Lundby Hansen: »Der kan opstå monopoler i en markedsøkonomi, og efter min mening skal det håndteres via regulering. Lige nu taler vi meget om tech-giganterne, og jeg er slet ikke blind for, at de kan have en for dominerende position på markedet. Men det har de først og fremmest, fordi de har et godt produkt. Hvis nogle andre tilbyder noget bedre, vil de hurtigt miste deres dominans«.

Konklusion

Mads Lundby Hansen: »Jeg mener ikke, vi kan bruge Marx til noget i dag. Og jeg synes faktisk, det er en anelse underligt at fejre 200-året for ham, når nu hans tanker har dannet grundlag for nogle af de mest grusomme diktaturer i historien«.

Villy Søgaard: »Ja, han kan stadig bruges og misbruges. Som alle klassikere er Marx på mange punkter blevet overhalet af virkeligheden, så man skal læse ham netop som klassiker. Men han havde blik for, at økonomien er en integreret del af samfundet og historien, og vi kender aldrig historiens næste kapitler. Så trods sit prangende skæg var han ikke nogen profet og kunne ikke være det. Det kunne nutidens økonomiske spåmænd lære noget af«.

