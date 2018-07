Sommerserie om litterære figurer: I alle Lykke-Pers forlis kan man spore en ingrediens på tre bogstaver. Far Det er svært at blive voksen, hvis man ikke kan slippe af med sin far. Titelpersonen i Pontoppidans ’Lykke-Per’ er et levende bevis – og samtidig første person i sommerserien om store litterære figurer.

FOR ABONNENTER Knægten Peter Andreas Sidenius er uartig. Han går på æbleskud i fremmede folks haver. Og han sniger sig hen på den lille provinsbys kælkebakke om aftenen, selv om hans strenge præstefar har givet ham ordre om at blive hjemme. Men den travle mand har elleve børn, så det kan knibe lidt med opsynet. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her