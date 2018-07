Ny bog om C.V. Jørgensens gamle band: Alle, der har prøvet at spille i et band, også med meget mindre succes, vil kunne genkende konflikterne De spillede for »freaks på piller og coke og for modeller på sprut og galar«. C.V. Jørgensens gamle trommeslager fortæller om tiden med ’Det Ganske Lille Band’ i 1970’erne. Men der er stort set intet om Carsten Valentin Jørgensen. Så forventer man hidtil uhørte sandheder om C.V. Jørgensen, er trommeslagerens bog det forkerte sted at slå op.

FOR ABONNENTER Der er ikke mange i dansk rock, der i status kan måle sig med C.V. Jørgensen. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her