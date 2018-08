Den prisvindende forfatter Jan Kjærstad: Litteraturpriser er ren tombola

Svineheldet

Året efter vendte lykken dog for den norske forfatter. »Mit held var, og det var et rent svineheld, at den norske komité blev skiftet ud netop det år, hvor det var sidste chance for, at jeg blev nomineret for ’Opdageren’«, siger Kjærstad.

Han blev reddet af det, der nærmest er en undtagelsesregel i nordisk sammenhæng. Landene har mulighed for at nominere en bog, der er udkommet det foregående år, men det sker sjældent.

Litteraturkritikeren May Schack sad i den danske priskomité, da Kjærstad slap igennem det norske nåleøje og fik chancen i den fællesnordiske jury:

»Det var ingen ekspeditionssag, at han fik prisen, og det er det aldrig i Nordisk Råd. Alle indstillede bøger er gode, men spørgsmålet er, om de er gode eller vægtige nok til at kunne få prisen«.

Afstemningsreglerne er indrettet, så landene i første runde ikke kan nøjes med at hyppe deres egne kartofler. Først fra anden afstemningsrunde kan man stemme på sit eget lands nominerede bøger, og ved de følgende afstemninger indsnævres feltet efterhånden.

»Der kan opstå overraskelser helt frem til sidste afstemning, men jeg er ikke enig i, at der er tale om en tombola. Der er grundige diskussioner om hver bog, og som national priskomité er det svært at være taktisk i afstemningerne. Alle taler gerne for deres eget lands kandidater, men min erfaring er også, at alle er interesserede i, at den rigtige bog får prisen«, siger May Schack.

Hun understreger, at på trods af mediernes spekulationer handler det heller ikke om, hvis tur det er til at få prisen. Den går ikke på omgang, forsikrer hun.

Lige her er May Schack og Jan Kjærstad dog ikke helt enige.

»Da jeg blev nomineret, havde Danmark fået prisen to år i træk (Pia Tafdrup og Henrik Nordbrandt, red.), og det var nærmest utænkeligt, at Danmark også skulle få prisen for tredje gang. Det var aldrig sket før. Danmark havde det år to giganter som kandidater. Det var Kirsten Thorup og Suzanne Brøgger. Hvilket uheld for dem. Og hvilket eventyrligt held for mig«, siger Jan Kjærstad.

Nogle gange kan man som forfatter også bare være uheldig, som May Schack påpeger. »Måske er man et bestemt år oppe imod nogle meget stærke kandidater. Se på Kirsten Thorup, som fik prisen sidste år. Hun har været indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris flere gange tidligere, men pludselig er det lykkens gang, og der opstår konsensus om, at hun skal have prisen.