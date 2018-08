Forfatteren Mathilde Walter Clark: »Min stedmor forbød min far at se mig«

I et kort øjeblik var Mathilde Walter Clark sikker på, at det var nu, hun skulle dø.

Udenfor kunne man ikke se, hvad der var op og ned. Vinden flåede i landskabet. Fugle blev kastet rundt. Lynene nøjedes ikke med at slå ned, men spaltede himlen horisontalt. Og regnen hamrede løs på taget af den bil, hvor hun og hendes far sad og prøvede at finde tilbage til den lille ranch på prærien i Texas, hvor de havde indlogeret sig.

Men det var så godt som umuligt. De var fanget i en Norther.

En Norther er et særligt texansk vejrfænomen, som opstår, lyder den tekniske forklaring, når en kraftig koldfront møder en kraftig varmfront. Resultatet er, at mørkeblå, næsten sorte, og ikke helt ufarlige skyer fyger hen over den amerikanske stat i et rasende tempo.

»Det var et uvejr, jeg aldrig har set mage til«, fortæller Mathilde Walter Clark

»Men på en eller anden måde kom vi alligevel tilbage til huset. Vi gik indenfor, tændte ikke lyset, snakkede ikke. Jeg lavede te, min far skænkede sig sin whiskey, og så satte vi os ellers bare hen i de to rocking chairs og kiggede ud på det vilde fyrværkeri udenfor«.

Vi sidder i Mathilde Walter Clarks baggård i København og spiser kirsebær, mens hun fortæller historier fra den tur til Texas, hun tog på sammen med sin far tilbage i 2014. Og historien om det voldsomme uvejr, hun netop har fortalt, kunne godt være en allegori på forholdet mellem Mathilde Walter Clark og hendes amerikanske far, kvantefysikeren John Walter Clark.

For det har vitterligt været stormfuldt indimellem.

Hun er vokset op i Danmark sammen med sin mor og så næsten aldrig sin daddy, der som ambitiøs professor i teoretisk fysik havde hovedet begravet i universets allerstørste og allermindste spørgsmål. Desuden boede han på den anden side af Atlanterhavet, i St. Louis, Missouri, sammen med sine nye børn og sin nye kone, en kvinde, Mathilde Walter Clark temmelig diplomatisk beskriver som »et meget kompliceret menneske«.

Men for nogle år siden besluttede hun sig for at gøre noget ved det. Hun ville have den far, hun havde manglet hele livet.

Hvem ringer?

Mathilde Walter Clark tager imod mig i det smalle, høje byhus i København, hvor den 48-årige forfatter har boet de sidste 12 år sammen med sin kæreste, Jesper. Hjemmet er bemærkelsesværdigt pænt og ryddeligt, og ikke på den der måde, hvor der kun ser sådan ud, når her er gæster. Parret har da heller ingen børn, så der er ikke noget pangfarvet legetøj, som kan ligge og flyde. Men det er egentlig ikke noget bevidst valg eller fravalg, det med børnene, siger hun.

»Det er ikke, fordi det ikke lige så godt kunne have været sådan. Det er ikke, fordi jeg er imod konceptet eller noget. Der har bare været nogle andre ting«.

De andre ting er blevet til oppe på andensalen, hvor Mathilde Walter Clarks arbejdsværelse ligger, nærmest munkeagtigt enkelt i indretningen. Det er her, hun hver eneste dag sætter sig foran Macbooken for at skrive. Essays, klummer og artikler til dagblade, magasiner og tidsskrifter. Og så selvfølgelig hendes bøger, som står ovre på reolen ved siden af Kafka, Kierkegaard og de mange tegneseriehæfter.

Bag døren til Mathilde Walter Clarks arbejdsværelse hænger et kort over delstaten Texas, også kendt som The Lone Star State. Det er her, hendes amerikanske familie stammer fra. Og det var her, hun rejste til for fire år siden for at få den far, hun aldrig har følt, hun havde. Foto: Martin Lehmann

Mathilde Walter Clark debuterede med ’Thorsten Madsens Ego’ i 2004 og har siden udgivet adskillige bøger, der alle er blevet rost af anmelderne for deres humor, vid og skæve underfundighed.

Mange vil sikkert også huske hende for hendes projekt ’Mæcen søges’, som hun igangsatte tilbage i 2005. På det tidspunkt boede hun i en lille etværelses på Nørrebro og var træt af som forfatter at skulle leve af klæg havregrød og ingenting tjene. Hun begyndte derfor at lede efter en rig person, der kunne støtte hende økonomisk, blandt andet ved at hænge kontaktannoncer op i lygtepæle, iklæde sig et sandwichskilt og tage ud til overklassens Hubertusjagt i Dyrehaven og ved skrive rundt til folk som Mærsk Mc-Kinney Møller og daværende kulturminister Brian Mikkelsen. Nogen mæcen fik hun aldrig. Til gengæld kom der en del sjove historier ud af det.

»For eksempel skrev prins Henrik tilbage til mig, at han som forfatter var i samme beklagelige situation som mig. Ah, mon dog, tænkte jeg«, griner Mathilde Walter Clark.

Hendes nye bog, ’Lone Star’, står også henne på reolen, og den er både det mest personlige og mest alvorlige, hun hidtil har skrevet. Bogen er delt i to. Første del er en erindringsbog om barndommen uden en far, anden del en rejseberetning fra deres tur til Texas, The Lone Star State, for fire år siden. Mathilde Walter Clark har altid vidst, at hun på et eller andet tidspunkt var nødt til at skrive om sin far, fortæller hun.

»Jeg har altid været meget fascineret af de der farromaner, som forfattere skriver, når deres fædre dør. Der er to ting, som altid går igen. Først en opringning, hvor de får at vide, at deres far er død. Dernæst en oprydning i farens hus«, siger hun, da vi har taget plads nede i gården.

Da Mathilde Walter Clarks stedfar døde i 2012, begyndte hun at ligge vågen om natten ved tanken om, at hendes far måske også snart kunne dø. Og hun blev klar over, at hun ikke kunne være sikker på nogle af de ting, farbøgerne beskriver. Hverken opringningen eller oprydningen kunne hun regne med, fordi hun ikke har kontakt til andre i sin amerikanske familie end sin far, og fordi hans hus ligger mere end 7.000 kilometer væk.

»Jeg brugte en hel sommer på at få på plads, at nogle skulle ringe til mig, hvis der skete ham noget. Det lyder mærkeligt, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre«, siger Mathilde Walter Clark.

»Da begyndte det at føles presserende at skrive de ting ned, jeg kan huske. Erindringen er noget underligt æterisk noget, som, hvis man bare har det i hovedet, kan forsvinde så let som ingenting«.

Hun gik i gang med at skrive det, der skulle blive til første del af ’Lone Star’. Men undervejs gik det op for hende, at hun skrev om sin far, som om han allerede var død. Som om det var for sent at få et forhold til ham. Men han levede jo stadigvæk, endda i fuld vigør. Hun kunne bare ringe til ham og aftale at mødes.

Der var imidlertid fortsat et problem. Et arketypisk et af slagsen.

Stedmoren.

»Min stedmor forbød min far at se mig. Det kan man jo næsten ikke tro, vel? At en mand på 80 ikke må se sin egen datter!«.

Hvorfor måtte han ikke det?

»Det ved jeg ikke. Da min far aflyste en tur til Danmark, spurgte jeg ham, om det var, fordi hun ikke ville have det. Og så sagde han ja. Mere ved jeg ikke. Jeg ville ikke gå ind i det, fordi hvis jeg gjorde det, ville jeg på en måde anerkende, at der kan være en grund. Men det er jo ikke rationelt. Det kan man ikke gå ind i, det der«.