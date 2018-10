Manden bag Hannibal Lecter annoncer første nye bog i 13 år I sin 40 år lange karriere har Thomas Harris kun skrevet én bog uden kannibalen Hannibal Lecter. Næste år bliver det til to.

Den amerikanske forfatter Thomas Harris er ved at være klar med en ny roman.

Bogen bliver hans første i 13 år, og samtidig bliver det den første bog siden debuten 'Black Sunday' fra 1975, der er uden kannibalen Hannibal Lecter i hovedrollen.

Det siger Harris' udgiver Jason Arthur fra forlaget William Heinemann ifølge The Guardian.

»Jeg mener uden tvivl, at Thomas Harris vedbliver at være en af de mest vigtige forfattere over de seneste 40 år, og hans første nye roman i 13 år - den første ikke-Hannibal bog i over 40 år - er en nævneværdig udgivelse«, siger han.

Fem romaner har Harris i alt udgivet. Fire af dem handler om den højt begavede og dybt forstyrrede Hannibal Lecter, som forfatteren ved en tidligere lejlighed selv har udtalt, at han ikke er helt tryg ved at dele hovedskal med.

Kæmpe filmhit

Mange vil måske kende Harris' arbejde fra filmmediet, hvor Anthony Hopkins i rollen som psykiater-psykopaten Lecter satte en skræk i livet på folk i filmene 'Ondskabens øjne', 'Den røde drage' og 'Hannibal'.

'Ondskabens øjne' fik nærmest alle de vigtige priser ved Oscar-uddelingen i 1991.

Kannibalen startede med en birolle i den første roman af Harris fra 1981 og er siden blevet et verdensberømt fænomen, hvis barndom og ungdom senest blev beskrevet i 'Hannibal Rising' fra 2006, der blev trykt i et førsteoplag på halvanden million udgaver.

Harris er ikke det store sludrechatol, faktisk giver han ikke rigtig interview.

Ifølge The Guardian har han dog udtalt sig om sin nye bog.

Han beskriver sig selv som »meget godt tilfreds«.

Indtil videre er der ikke flere informationer om bogen, hvis titel heller ikke er afsløret.