Kendt tv-værts bog om livet som flytning ligner enhver anden populærbiografi. Men den er gravalvorlig Der er brug for, at vi i trygge Danmark får mulighed for at læse og høre om de smertefulde oplevelser, et menneske på flugt har.

Den palæstinensiskamerikanske litteraturforsker og forfatter Edward Said udgav i 1984 et essay med titlen ’Permission to Narrate’ i The London Review of Books, hvor han beskriver, hvordan det at få lov til at være den, der fortæller historien, kan udgøre forskellen mellem, hvem der bliver hørt, og hvis historier der igen og igen går i glemmebogen.

Han skrev naturligvis med tanke på ’sit’ folk, palæstinenserne, der særligt i USA aldrig repræsenterede sig selv, men måtte se sig beskrevet som terrorister, bøller og antisemitter af andre, oftest politiske modstandere.

Abdel Aziz Mahmoud og Souad Taha sammen med Gitte Løkkegaard: Fra Libanon til Lærkevej. Samtaler vi aldrig har haft. Politikens Forlag, 296 sider, 300 kr. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Essayet har været med mig, mens jeg har læst ’Fra Libanon til Lærkevej’, hvor journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og hans mor, Souad Taha, med kyndig hjælp fra journalist Gitte Løkkegaard tager læserne med en tur til Souads ungdom, liv som statsløs palæstinenser, flugt fra Libanon og nye liv i Danmark. Og, som Edward Said drømte om, selv overtager fortællingen.

Og lad mig slå én ting fast med det samme: Godt nok ligner bogen enhver anden populærbiografi pakket ind i pædagogiske tekststykker og en masse farverige billeder, men den er gravalvorlig. Souads smertefulde minder om flugten fra krigen i begyndelsen af 1980’erne som ung pige i en eller anden menneskesmuglers nåde hører til de historier, vi i Danmark simpelthen har brug for at læse og høre mere om.

Jeg tror, det er svært for de fleste herhjemme at forestille sig det, men for mange af forældregenerationen, der har flugt og forfølgelse indprentet i minderne, er det ikke en nem sag at lette på låget og lade næste generation få et indblik. For man bærer krigen i sit hjerte, siger Souad. Det er ikke let at fortælle om noget, man end ikke har turdet eller villet tale med sin egen mand om. Eller fortælle noget om nogle harmløse møder blandt palæstinensere, for selv om det er over tredive år siden, sidder frygten stadig i hjertet. Det er mere modigt, end de fleste i trygge Danmark kan forestille sig.

Souads liv er hendes eget, det er en individuel historie, og på trods af at hun er efterkommer af de palæstinensere, der blev fordrevet fra deres land i 1948, har hun hørt til de mere privilegerede, som har haft en chance for at klare sig. Men trods den individuelle tilgang, så ville jeg ønske, at alle såkaldt efterkommere, alle børnene, fik en chance for at høre deres forældres historier. For de kommer nemlig fra noget, de har været noget, de bærer på fortællinger, der gemmer nøglen til at forstå. Man ankommer ikke som en blank tavle.

Den til tider noget selvhøjtidelige tone i bogen kan være lidt forstyrrende, men det er man villig til at glemme hurtigt igen.

Til sidst i bogen taler mor og søn om Abdels homoseksualitet, og hvordan det var for familien, at han sprang ud. Og hans families accept, rummelighed og stille transformation bekræfter, hvad jeg ofte har læst fra andre familier i udlandet: Giv lige forældrene en chance. Her hjælper gulerod mere end pisk.

Dét er uden tvivl den anden vigtige pointe i bogen. Og at ethvert menneske skal have lov til at fortælle sin historie.