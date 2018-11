6 hjerter: Vidunderligt gensyn med Marguerite Yourcenar og hendes storsindede og altfavnende feministiske forfatterskab Marguerite Yourcenars erindringer minder om Stefan Zweigs 'Verden af i går'. Men formatet er større.

Marguerite Yourcenar:Verdenslabyrinten, oversat fra fransk Le Labyrinthe du Monde af Merete Klenow With. Rosinante, 760 sider, 250 kroner.

Som ung kvinde skrev Marguerite Yourcenar (1903-1987) sig ind i verdenslitteraturen med ’Kejser Hadrians erindringer’, en 62-årig mands livserfaring. Som gammel kvinde fastholdt hun »det væsen, som jeg kalder mig« i ’Verdenslabyrinten’, som hendes tre erindringsbøger hedder til sammen. Dette væsen »kom til verden en vis mandag den 8. juni 1903 ved ottetiden om morgenen, i Bruxelles, og var barn af en franskmand, som tilhører en gammel nordfransk familie, og en belgierinde, hvis forfædre i nogle århundreder havde været bosiddende i Liège (…)«.

Fødselstidspunktet er i al sin præcision til for at narre fjenden: Marguerite Yourcenar erindrer sig i sine mémoirer helt ud over tid og sted. Hun følger og hun digter sig selv og sine slægter tilbage til romersk tid, ud i evigheden og op over dagligdagens kiv og kævl, Au dessus de la melée, som den berømte pacifistiske pamflet af Romain Rolland hedder. Hun læste teksten under Første Verdenskrig, og den blev en yndlingsbog for hende, ligesom den blev for Stefan Zweig, hvis ’Verden af i går’ har mange fælles træk med Yourcenars mémoirer, først og fremmest billedet af tiden omkring år 1900. Men ’Verdenslabyrinten’ er en større bog, stor som Marguerite Yourcenars format, der først og fremmest narrer én bestemt fjende: smålighed.

Intet menneskeligt er hende fremmed

I en tid, vores tid, hvor mange konkurrerer om at tænke så fornæret, fedtet, snævert, bittert og selvcentreret som vel muligt på egnes eller deres gruppes vegne, er det befriende at finde tilbage til Yourcenars storsindede, altfavnende og storslået feministiske forfatterskab. Intet menneskeligt er hende fremmed.

Far læste verdenslitteraturen højt

Hendes mor døde i barselsseng, og Marguerite voksede op i det fransk-belgiske grænseland sammen med sin aristokratiske far, Michel. Han var en spillernatur, som af egen drift løb alle former for risici, men også af livet selv blev budt meget: hustruer, der døde fra ham, landflygtighed i flere omgange, trekantede kærlighedsforhold, ruin, verdenskrig og ulykker. Men sit gode humør mistede Michel aldrig, blandt andet fordi han besad en egenskab, som nogle hader og Yourcenar hylder: glemsomhed. Han glemte det uvæsentlige, fordi det var uvæsentligt.

Marguerite Yourcenar levede lesbisk, men først og fremmest levede hun bare

Michel læste højt af verdenslitteraturen for lille Marguerite hver eneste aften, og hendes kolossale erindringsværk er først og fremmest en kærlighedserklæring til denne far. Hendes interesse og forståelse for hans psykologi og gennem ham for mænd i det hele taget er det store, generøse greb i dette værk, hvis interesse for kvinder ikke er mindre. Marguerite Yourcenar levede lesbisk, men først og fremmest levede hun bare: »Fra mit niende til mit ellevte år satte noget på en gang abstrakt og guddommeligt kødeligt sit præg på mig: kærligheden til farve og former, den græske nøgenhed, glæden og pragten ved at leve«.

Hun kom aldrig rigtig til at gå i skole, dertil fór Michel for meget omkring i Europa. Men da hun var tyve, havde hun og han læst det meste af verdenslitteraturen, og hun kunne græsk og latin til en sådan fuldkommenhed, at hun fuldt ud kunne rumme en romersk kejser i sin fantasi og sit intellekt.

Det store læsemirakel

Miraklet var banalt, siger hun, og det sker for alle, der lærer at læse: »Den dag, hvor alfabetets seksogtyve streger, der end ikke var smukke, stillet i række på hvid grund og tilfældigt grupperede, og hvoraf ethvert fremover udgør en indgangsdør til andre århundreder, andre lande og vældige mængder af mennesker, endnu talrigere end dem, vi nogensinde skal møde i livet, og sommetider skal komme til at åbne for en idé, som forandrer vores egne, et begreb, som gør én en smule bedre eller i det mindste mindre, end den vi var i går«.

Blå bog Marguerite Yourcenar Belgisk-fransk forfatter. Født 8. juni 1903 i Bruxelles, Belgien. Død 17. december 1987 i Maine, USA. Blev amerikansk statsborger i 1947. Ansat som professor i sammenlignende litteratur på Sarah Lawrence College i Bronxville, New York, 1940-50 og som underviser på flere universiteter i USA og Europa 1940-87. I 1951 udgav hun ’Mémoires d’Hadrien’ (da. ’Kejser Hadrians erindringer’, 1954) og ’L’Œuvre au noir’ i 1968 (da. ’Smeltediglen’,1970). Hendes produktion omfatter også skuespil, noveller, essays og oversættelser til fransk. Marguerite Yourcenar udgav et erindringsværk i tre bind 1974-88 med titlen ’La Labyrinthe du Monde’ (da. ’Verdenslabyrinten’, 1991-94). Blev som det første kvindelige medlem valgt til Det Franske Akademi i 1980 og valgt som medlem af ’American Academy of Arts and Letters’ i 1982.

Jo, de læste, hun og Michel. Men »… aldrig børnebøger. De lyserøde bind med guldtryk af Madame de Ségurs værker forekom mig fulde af dumheder og endog af lavsind: historier fortalt af en voksen, som bagtalte børn og skildrede dem som dumme«.

Lavsindet, igen. Det værste, hun ved. Portrættet af hendes farmor, den påholdende, pengefikserede Noémi, begynder sådan her: »Og lad os nu læne os ud over denne afgrund af smålighed ...«.

Hendes farfar, Michel-Charles, er heller ikke »nogen stor mand«, men hans kone Noémi får alligevel ikke point for at behandle ham som en tjener: »Jeg ville karakterisere ham som en ganske almindelig mand, hvis erfaringen ikke lærte os, at der ikke findes ganske almindelige mænd. Den lærer os også, at enhver af os i løbet af sit liv gennemgår en række indvielsesprøver. De, der gennemgår dem vel vidende, hvad det drejer sig om, er sjældne og glemmer som regel hurtigt. Og de, der husker, magter sjældent at drage fordel deraf«.