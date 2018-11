Fotobog om forladte danske hjem: »Hvordan var det, da de mennesker var i live. Var der heller ingen, der besøgte dem der?«

Hvad har vi vundet – hvad har vi mistet?

Jeg arbejder med indianerstammer, som kæmper indædt på 15. år for at få lov til at begrave et skelet, som er 9.000 år gammelt. Og så sidder vi her i Danmark og har så travlt med vores eget lille liv, at vi glemmer vores eget ophav. Hvad sker der for folk, når de ikke engang tager ud og tømmer deres familiers forladte huse? Man kan jo se, der hænger billeder af familierne. Både af børn og børnebørn.

Hvordan er vores relationer til vores nærmeste? Hvor tit går vi ud til vores egne olde- og bedsteforældres grave for at lægge blomster? Er vi i gang med at negligere den del af vores egen historie? Det er egentlig sørgeligt, men vi har jo så travlt med at komme videre! Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan det var, da de mennesker var i live. Var der heller ingen, der besøgte dem der? Er ensomheden også det, vi har vundet – i jagten på det, vi tror er vigtigt?



Eske Willerslev, professor og forsker