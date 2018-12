Politikens anmeldere: Her er årets 20 bedste bøger - lige til at lægge under træet Er du i tvivl om, hvad du skal lægge under juletræet i år? Frygt ej! Politikens boganmeldere anbefaler årets bedste bogtitler inden for alle genrer.

FOR ABONNENTER Gads Forlag Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind