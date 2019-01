Øjenvidne til industriens rovdrift: Lewis brugte sit kamera til at dokumentere det udbredte børnearbejde i USA

Den amerikanske fotograf Lewis W. Hine havde en særlig teknik til at fastslå nogenlunde hvor gamle de børn og unge han fotograferede var. Han vidste præcist, hvad hver enkelt knap i hans jakke svarede til i højde. På den måde kunne han måle dem og fastslå deres alder, når han rejste rundt med sit tunge kamera og dokumenterede de kummerlige forhold børn og voksne arbejdede under på fabrikker, bomuldsmøller og i kulminer.

Nu har forlaget Taschen udgivet en stor fotobog ’Lewis W. Hine. America at Work’, med en række hans billeder af arbejderklassen og især børnearbejdere, skriver Hyperallergic.

Det anslås, at omkring 2 millioner børn under 15 år arbejdede i industrien i USA i 1910.

»Nogle gange har drengene lamper i deres kasket, så de bedre kan se gennem det tykke støv. De bøjer sig over slisken indtil deres rygge smerter, og de bliver trætte og syge, fordi de er tvunget til at indånde støv i stedet for ordentlig, frisk luft«, skrev Lewis W. Hine i ’The Child Labor Bulletin’ i 1913 om børnearbejdet i en kulmine, han havde besøgt.

Foto: Taschen Credit: Lewis W. Hine. America at Work, and courtesy Taschen Noon hour in the Ewen Breaker Pennsylvania Coal Co., South Pittston, Pennsylvania, 1911

Credit: Lewis W. Hine. America at Work, and courtesy Taschen Noon hour in the Ewen Breaker Pennsylvania Coal Co., South Pittston, Pennsylvania, 1911 Foto: Taschen

Hine brugte flere år på at rejse på kryds og tværs af USA for at vise de store sociale problemer i landet. Han så femårige, der pillede rejer på en dåsefabrik i Missisippi, en 8-årig, der solgte aviser i en regnstorm i Philadelphia, selv om han led af lungebetændelse, og en 10-årig, der plukkede tobak på en farm i Connecticut.

Og han noterede deres kommentarer og brugte dem som billedtekster: »Jeg er 14 år, har været her et år. Får 1 dollar om dagen«, fortæller en dreng på en savmølle i Texas.

Lewis W. Hine var en af de første fotografer, der brugte sit kamera som redskab i kampen for sociale reformer. Han trådte i den dansk-amerikanske fotograf og journalist Jacob A. Riis fodspor. Riis dokumenterede fattigdommen og dagliglivet i New York i 1880’erne og 90’erne.

Foto: Taschen Pige i en bomuldsmølle i Vermont, 1910

Pige i en bomuldsmølle i Vermont, 1910 Foto: Taschen

Lewis W. Hines billeder af forarmede børn var afgørende for, at der kom fokus på børnearbejde i USA. Alligevel var det først i 1938, at der blev indført lovgivning som regulerede, hvad børn måtte lave.