Bestseller-bog beskriver Trumps som smålig og justitsministeren som racistisk og en »fuldkommen inkompetent idiot«

Der er mange måder at måle en æras historiske betydning og signifikans på. Men en af dem kunne være antallet af bøger, der forsøger at beskrive den og dens konsekvenser. I så fald er Trump-æraen allerede godt på vej.

Selv om der kun er gået lidt mere end to år, siden den lyshårede byggematador fra New York rykkede ind i Det Hvide Hus og gik til frontalangreb på de møjsommeligt opbyggede normer og mest hæderkronede traditioner i det amerikanske demokrati, er der allerede kommet snesevis af bøger og insiderberetninger om, hvad i alverden der foregår.

Seneste skud på stammen er en bog af den tidligere vicedirektør i FBI Andrew McCabe (der også i en kort periode var fungerende leder af tjenesten). Selve titlen efterlader ikke meget tvivl om pointen. McCabes bog, der, lige siden den udkom for en måneds tid siden, har ligget øverst på bestsellerlisterne hedder ’The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror’.

Med andre ord en mand, der har viet sit arbejdsliv til FBI og er nået helt til tops, mener, at de to store trusler mod USA’s sikkerhed er henholdsvis langskæggede islamiske terrorister og jihadister og manden, der sidder bag Resolute-skrivebordet i Det Ovale Kontor.

Fyret!

At McCabe er bitter, er ikke overraskende. Lidt over et døgn før han annoncerede at ville trække sig tilbage efter 21 års tjeneste, blev han fyret og mistede derved retten til pension.

Utrolig småligt og noget af det, som McCabe beskriver, er da den også Donald Trumps umådelige smålighed og ekstreme fokus på status. Et meget omtalt eksempel fra bogen er, at mens tidligere præsidenter holdt møde med deres rådgivere i sofagrupperne, så alle sad på samme niveau, tvinger Trump sine rådgivere til at sidde på små stole foran skrivebordet, hvorfra han kan se ned på dem fra sin højere stol.

Bogen er fyldt med den slags anekdoter og tegner generelt et ekstremt lidet flatterende billede af USA’s 45ende præsident. Afsløringerne har da også skabt masser af overskrifter i de amerikanske medier, og McCabe blevet interviewet til det prestigiøse nyhedsprogram ’60 Minutes’.

Men at mange embedsfolk afskyr Trump og mener, at han er åbenlyst ukvalificeret til at styre USA, er ikke just nyt. Så det, som på mange måder har chokeret læserne mere hos McCabe, er hans sønderlemmende kritik af USA’s tidligere justitsminister Jeff Sessions.

Troværdige fyldebøtter

Justitsministeren er tidligere blevet set som en stokkonservativ, men dog hæderlig mand, der med Trumps raseri til følge erklærede sig inhabil i forbindelse med undersøgelsen af Trump-kampagnens forbindelser til Rusland. Men McCabe tegner et billede af Sessions som en fuldkommen inkompetent idiot. Ifølge McCabe er Sessions åbenlyst racist, han læser ikke sine briefinger, og han blander FBI’s hemmelige analyser sammen med det, han har læst i medierne.

FBI var bedre da »I kun hyrede irere«, rasede Sessions ifølge McCabe på et tidspunkt.

»De var nogle fyldebøtter, men man kunne stole på dem. Ikke som alle disse nye mennesker med ringe i næsen og tatoveringer – hvem ved overhovedet, hvad de laver«.

Ikke just politisk korrekt og en påmindelse om, at Donald Trump på mange måder kun er toppen af isbjerget, hvad angår kaosset og inkompetencen i den nuværende amerikanske regering.

Værst er efter McCabes mening dog klart undermineringen af retsstaten, som Trump med sine konstante angreb på justitsministeriet, FBI og domstolene repræsenterer.

»Mellem en kaotisk verden og en regelbaseret verden står retsstaten. Men nu er retsstaten under angreb – også fra præsidenten selv«, som McCabe udtrykker det.

Det er så sandt, som det er sagt og skrevet. Med lov skal land bygges, som der står på Københavns Byret.