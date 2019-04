Biler blev afbrændt, og der blev kastet med brosten, da islamkritiker Rasmus Paludan søndag mødte op på Blågårds Plads for at demonstrere. Flere beboere synes, at politiet reagerede alt for voldeligt, og at islamkritikeren bør nægtes retten til igen at demonstrere på pladsen.

Danmark

