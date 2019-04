GRROOOOAAAAARR!!: Brøl bare igennem, lyder rådet i sjov og tænksom billedbog

I Ane Bjørns billedbog bliver der skruet op for volumen og givet los for de svære følelser.





Gro var lige ved at græde. Men så blev hun bare til en stor bjørn i stedet for. Det er hendes strategi, når hun får ondt i maven over, at de ældre drenge i skolen driller, eller at hendes forældre skændes.

Ane Bjørn: Bjørnebarn. Høst & Søn, 32 sider, 229,95 kr.

Så løber hun ud i skoven for at være alene og brøle al vreden ud, indtil der ikke er mere tilbage, og hun kan tumle sig i græsset under solflimmeret fra birketræstoppene og høre på fuglene.

Men, shh! En dag er der nogle andre bløde poter, der kommer snigende i de tørre kviste. Entré: ulven Nor. Først knurrer bjørnen ad den glubske ulv, der snerrer tilbage. Men snart bygger de hule sammen og bliver til to små allierede, der har smidt deres pelsede panser. Det viser sig, at Nor blev til en ulv og løb hjemmefra, fordi alle virkede ligeglade med ham, og hans forældre kun var optaget af hans nye nuttede lillesøster.

Mavepinen kommer og går

Herfra bliver det hele lidt lettere. De nye venner tager hjem på Nors kvistværelse, der ligner alle børns drøm af en kreativ træhemsehule, eller i hvert fald den her anmelders, varm og lys og fuld fantasi. Det var heller ikke så slemt med den krusedulle, Nors lillesøster havde tegnet oven på hans ulvetegning, og som fik ham til at løbe hjemmefra i protest i første omgang. Da Gro folder den krøllede tegning ud, viser krusedullen sig at være en miniulv, der gnubber hovedet mod den store.

Mavepinen vender tilbage, da Gro vender hjemad og går igennem familiens havelåge. Men kun kortvarigt. Gros forældre skulle selvfølgelig bare lige få øje på, hvad der foregik inde bag pelsen og de arrige brøl. Den ellers permanent panderynkende mor med de skrappe briller kommer hen og holder om Gro og siger, at det vist er lidt svært at være Gro nogle gange.

Det er godt med fortællinger til børn om, at man godt må brøle igennem, hvis de store opfører sig dumt

Ligesom i Ane Bjørns to foregående billedbøger ’Da natten blev væk’ og ’Omvendt sne’ er karaktererne i ’Bjørnebarn’ sprælske tuschtegnede sort-hvide figurer – lidt som dynamiske skitser til en animationsfilm – mens omgivelserne er malet i mere dvælende farvemættede akvareller. Det skaber et kantet sammenstød mellem det cartoony og det poetiske, der sine steder virker lidt stilforvirret, men som i samspil med de tegneserieinspirerede sekvenser også skaber et sjovt og uforudsigeligt billedflow.

