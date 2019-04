Anne Holt sender ny krimiheltinde ud i sneen: Særlig sympatisk er hun bare ikke

Den norske krimi- og børnebogsforfatter Unni Lindell betroede mig engang, at hun hader at stå på ski. Uhørt unorsk. Langt værre end at sove over sig 17. maj og sige, at Henrik Ibsen er ganske overvurderet. Så når alle andre stod på fjeldet, sad Unni mobbet mutters alene i hytten sin og læste Dostojevskij og drak longdrinks.

Langrend er jo nationens folkesport, hvor tilskuere sågar står i folkedragt, mens landsmænd m/k er på ski for nationens aldrig uopmærksomme hæder. Men som dopingskandalen med langrendsløberen Therese Johaug viser, er denne sport ikke helt så ren som landets nyfaldne sne. Skyldig eller ej, et symptom på, at der er noget råddent i den norske sportsverden.

Boganmeldelse









Anne Holt: En grav for to. Oversat af Sara Koch. Modtryk, 363 sider, 299 kroner. Er udkommet

Denne sag samt den norske forståelse af egen sunde sportssjæl er den originale kerne i Anne Holts nye krimi, ’En grav til to’. Efter (alt for) mange bøger med sin gennemgående politikvinde Hanne Wilhelmsen skifter hun nu spor og skabelon til Selma Falck, en midaldrende topjurist og forhenværende elitehåndboldspiller, som på grund af ludomani har formøblet det hele, skylder millioner og har forladt sin politikermand og to børn.

Nu er hun en slags privatdetektiv, som skal klare skærene for en stakkels rigmands elitære sportsdatter taget med en hudcreme, som ligner doping. Fatalt nu her, hvor de olympiske vinterlege i Pyeongchang står for døren. Så findes en anden skiløber død i en grøft med stoffer i blodet.

Alt tyder på korruption og økonomisk svindel pisket op med norsk sportsglæde og nationalisme samt den meget varme grød: Hvad vil det sige at være norsk? Jenten, som Selma skal redde ud af skandalen, er adoptivbarn med sort hår og brune øjne. Og husk på, at fanatisk norskhed kostede 70 mennesker livet en julidag for snart otte år siden.

Familiefnadder og traumatisk barndom

Et stykke hen ad vejen er ’En grav til to’ ganske spændende med sit fokus på samfundsskabt organiseret kriminalitet bag ferniserede officielle facader, der er oppe imod en aparte eftersporer med hang til pizza med ananas og Pepsi Max – gerne sammen med en finurlig fætter, som har skrevet en skæv bog om efterforskning.

Men det er også noget skuffende, at en tidligere justitsminister og topadvokat får så lidt ud problemet med en historisk såkaldt autentisk sportsgren versus kynisk brug af kunstige hjælpemidler fra højeste sted. Hurtigt ryger vi ind i genrens traditionelt familiære fnadder, stereotype skurke og traumatiseret barndom.

Nuvel, tilsat lidt satire og smalltalk om nationens stolte sundhed. Kim Småges krimi fra 1995, ’Kernesund død’, har langt bedre tag om disse sorte skistave. Holts prosa har altid været husmandskost tilsat mondæne krydderier, dyre varemærker og luksuøs namedropping. Hendes hovedperson får med sin sociale apati ud over pokerspil aldrig rigtig min sympati.

Interessant nok skriver Holt bedst og mest inderligt, når hun i sin tragiske epilog glemmer at være sofistikeret krimiforfatter. Med hensyn til broderfolkets selvopfattelse munder historien ud i et udbrud af den megalomane fædrelandskærlighed, som gang på gang slår verden med kultiveret forundring.