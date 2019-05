Mød en forfatter med et budskab: »Min handyman er en slags islandsk fredsdue, jeg sender ud i verden«

Islandske Auður Ava Ólafsdóttir vil noget med sin litteratur, og hun er ikke bange for at sige, at hendes bøger har et budskab. Sidste år vandt hun Nordisk Råds Litteraturpris, og hun har efterhånden læsere i 25 lande.