Efter Bogen: En udstrakt hånd kan også stikke en lussing

Ingen har eneret på erindringen om, hvordan en familie fungerer. Vi ved det godt, og hvis vi havde glemt det, bliver vi mindet om det i bøgerne. Erindringsstof er også sprængstof. I Norge skrev Vigdis Hjorths søster Helga for to år siden en hel roman for at imødegå familiefortællingen i romanen ’Arv og miljø’.