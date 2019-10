5 hjerter: Digter skriver uimodståelig roman om bipolar lidelse og en guddommelig græshoppe

FOR ABONNENTER

Når jegfortælleren i Lea Marie Løppenthins nye roman hedder Frank, og hendes datter er en græshoppe, der hedder Per, kunne man tro, at det var en meget queer pointe – cross gender og cross species på tværs af køn og art ... Men det er det ikke (kun), for ’Per’ er en forkortelse for ’Persefone’, høstgudinden Demeters datter, som kun er hos sin mor i sommerhalvåret; om vinteren bor hun hos Døden i underverdenen.