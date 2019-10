Amerikansk litteraturprofessor går til kamp mod litterært snobberi: »Jeg er modstander af den her nedladenhed over for bestsellere som ’Fifty Shades of Grey’«

Litteraturforsker Rita Felski er som Niels Bohr (gæste)professor på Syddansk Universitet med til at undersøge litteraturens sociale rolle. Felski ønsker et opgør med universiteternes kritiske distance til populære bøger og ’almindelige’ menneskers læseoplevelser og en større åbenhed over for alt det, litteraturen faktisk formår.