Robotter med moral og ejakulation: Ny roman bringer avancerede maskiner ind i midten af parforholdet

I ’Maskiner som mig’ drister McEwan sig til at præsentere en verden, hvor 25 avancerede menneskerobotter ikke er til at skelne fra rigtige mennesker, men faktisk behøver maskiner slet ikke at være troværdige kopier af menneskelige væsener, for at vi kan få et meningsfuldt forhold til dem, fortæller Ian McEwan.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind