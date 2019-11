Kun Anne Sophia Hermansen er lunken – ellers imponerer Yahya Hassan anmelderne Digteren Yahya Hassan kan stadig sit kram, mener anmelderne, der sender store roser efter ny digtsamling.

Anmelderne er begejstrede over Yahya Hassans nye digtsamling, der ramte landet fredag og er blevet revet ned fra hylderne.

Politikens anmelder Lilian Munk Rösing, som giver digtsamlingen kaldet 'Yahya Hassan 2' fem hjerter, betegner 24-årige Yahya Hassan som en »sprogkunstner«.

Hun roser videre, at flere aspekter ved digtene går op i en højere enhed, mens Hassan stadig formår at vise 'vrede, fortvivlelse, ømhed og skarp kritik' i digtene.

Weekendavisen-anmelder Lars Bukdahl glæder sig over, at Yahya Hassan »omsider« er udkommet med endnu en digtsamling - Hassans første udgivelse siden debuten for seks år siden.

Ifølge Bukdahl er digtsamlingen »lykkeligvis absolut ikke skuffende«, og han understreger, at »digteren rent poetisk is still going strong«.

»Af en tilsværtet toer at være er 'Yahya Hassan 2' en overrumplende karakterfuld og kanongod bog«, slutter anmelderen, der ikke bedømmer med stjerner.

Jyllands-Postens anmelder Erik Svendsen giver digtsamlingen fem stjerner.

Han mener, at Hassan »har rejst sig som Fugl Føniks« og skriver med et »sprogligt overskud«, selv om anmelderen er mere begejstret for Hassans første digtsamling.

Ifølge Tue Andersen Nexø, anmelder for Information, er digtsamlingen »både god og ujævn, helt som sin forgænger, fyldt med både ret svage og umanerligt stærke digte«.

Information-anmelderen mener, at de længere digte i bogen er de stærkeste, men »i den korte form kommer der noget spinkelt og næsten anstrengt« over digtene.

Information bedømmer ligesom Weekendavisen ikke med stjerner.

Lunken anmeldelse fra Berlingske

Berlingskes anmelder Anne Sophia Hermansen er ikke lige så begejstret for bogen som mange af sine kolleger. Den »brænder ikke mellem hænderne på en« på samme måde som Hassans første digtsamling.

Hun giver tre stjerner og tvivler på, at digtsamlingen får samme gennemslagskraft som Hassans debutbog. Det bliver til tider for »rablende«, mener Anne Sophia Hermansen.

Digtsamlingen udkom fredag i 25.000 eksemplarer på Gyldendal. Der er 59 digte i samlingen.

Yahya Hassan blev for et år siden dømt til psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

I forbindelse med udgivelsen fredag sagde digterens lillebror, Abdullah Hassan, at Yahya Hassan er frivilligt anbragt og snart er ude igen.

ritzau