2.417 forlag var repræsenteret: Disse tre temaer brændte igennem på Mexicos store bogfestival

Fakta

Mexico læser

Unge i Mexico læser4,2 bøger om året, viser en ny mexicansk rundspørge. Det er mere end befolkningen i gennemsnit, som læser 3,8 bøger årligt. Men staten gør også sit for at fremme læsningen.

Små illustrerede hæfter med noveller, kortromaner eller historiske artikler udgives i en jævn strøm af Fondo de Cultura Economica, et statsejet, men delvis selvfinansierende mexicansk forlag og kulturinstitut. Hæfterne i serien ’Folkets vinde’ sælges for 3-7 kr. stykket og kan købes i de fleste aviskiosker. De udgør små, overkommelige smagsprøver på kvalitetslitteratur, som også nye og usikre læsere tør binde an med.

Kulturfonden har også 12 ’bogbusser’, som besøger landsbyer og fattige udkantskvarterer. »Vi kommer ud til landsbyer, hvor de aldrig har set en bog før, og hvor især børnene står i kø for at komme til«, siger fondens direktør, forfatter Paco Ignacio Taibo, som også kan prale af 1.200 nye læseklubber, der henter medlemmer blandt unge, husmødre og pensionister. I det nye år er der planer om ’bogmotorcykler’ og en alfabetiseringskampagne, der skal nå de over 5 procent mexicanere, som ikke kan læse.





