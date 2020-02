Danmarks førende onaniforsker: »Onani er stadig væk sådan en ... andenrangsseksualitet«

For 305 år siden gjorde en enkelt bog med ét slag onani til et kolossalt problem, der kunne slå folk ihjel og sende dem direkte i helvede. En bølge af bøger om onaniens rædsler fulgte. Men skræk var ikke det eneste, de spredte. De blev også læst som en slags porno, fremgår det af en ny bog om den kropslige aktivitet, vi mest dramatisk har skiftet holdning til.

Her en besked til de 96 procent af danske mænd og 87 procent af danske kvinder, som har prøvet at onanere. I det mindste en enkelt gang i deres liv. Og til de sidste få procent, som måske kom til at lyve, da de i den store Sexus-undersøgelse for nylig afviste nogensinde at være gået på opdagelse i deres egen fysik på den måde: