Lad os blive bedre til at hade: Det tager kun 280 tegn, og man har hamret twitternæven hårdt i et ekkokammer

Had skal ikke dyrkes, men had kan heller ikke fordrives, for vi hader alle sammen. Og så er det måske ikke så dumt at distribuere det som diamanter, sådan som Ursula Andkjær Olsen gør i sin nye digtsamling.

Hvad stiller man op med alt sit had? Hvor går man hen med det? Hvad er det egentlig, vi gør, når vi hader? Og kan man vinde ved at hade? Lofty matters, men også – ikke for noget – til overvejelse i vores helt nære litterære debatkultur. For det ska’ åbenbart ud, ska’ hadet … det tager 280 tegn, og man har hamret twitternæven hårdt i et ekkokammer. Det tager en emoji og en kæk sætning i en kommentarstreng, så er der en mening. Men måske er spørgsmålet snarere, hvordan vi modtager hadet? Det må være derfra, vi begynder at forstå, hvad der er på færde.​​​