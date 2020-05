Erling Jepsen skuffer i ny roman: Det skal være sjovt, men det er det ikke

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Man kan få den tanke, at Erling Jepsen har hastet for at få sin nye roman gjort færdig i tide. At den er fostret af en idé om, at netop han bør have en roman om genforeningen parat i dette jubilæumsår.