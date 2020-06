Ny bog er en hån mod de pårørende: Fem kvindemord søger gerningsmand

Det lykkes ikke for fornærmende dårlig bog at hænge ’Amagermanden’ op på nogen af de uopklarede drab.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De kaldte ham ’Amagermanden’, da han blev afsløret i 2010 efter en mindst 25 år lang kriminel karriere på især Amager. Han blev i 2011 idømt fængsel på livstid for to mord i henholdsvis 1987 og 1990 og adskillige voldtægter, blandt andet en firedobbelt i 1995. Men det var en voldtægt i et kolonihaveområde på Amager i 2010, der endelig fældede Amagermanden og gjorde det muligt for politiet at knytte ham til de tidligere rædsler.