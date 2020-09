Kan et menneske på en skærm erstatte et virkeligt menneske?

Jon Bæksgård, 64 år gammel, er advokat i København efter årtier i udlandet, bl.a som forretningsadvokat i New York. Hans tilværelse er faldet i hak og i ro sammen med Sine. Så rammer katastrofen. Sine kører galt en snekold januaraften. Hun dør af sine kvæstelser.

En lang sorgproces begynder for Jon, der fører ham ud på selvmordets rand. I et forsøg på at hale sig op ved hårene siger han ja til at føre en sag for sin gamle ven Claus Berglund, der har et IT-firma i Silicon Valley. Væk fra det indre kaos og ud i verden. Den er ikke mindre kaotisk.

Claus’ firma, Avatars Unlimited, har udviklet en særlig avanceret avatar, der på skærmen ser ud og opfører sig som et rigtigt menneske. Avataren er i stand til at aflæse sin brugers mindste sindstilstand og responderer nærmest mere empatisk end et virkeligt menneske!