2 hjerter: Joe Bidens memoirer skæmmes af direkte forkerte oversættelser i den danske udgave

Der florerer i øjeblikket et meme på internettet, hvor der øverst er et billede af senator Bernie Sanders sammen med den amerikanske venstrefløjs nye retoriske megastjerne Alexandria Ocasio-Cortez og nederst et billede af Joe Biden sammen med sin nyligt udpegede vicepræsidentkandidat, Kamala Harris. »When you order coke«, står der øverst, efterfulgt af »And they ask »is Pepsi ok?«« nederst (Når du bestiller Coca-Cola, og de spørger, om du kan nøjes med Pepsi?).

Det indkapsler på en måde alt ved Joe Biden som demokraternes nominerede præsidentkandidat til det kommende valg, som af mange bliver set som fuldstændig afgørende for at sætte en stopper for Donald Trumps tiltagende fascistoide tendenser, hvor han i tiltagende grad favner det højreekstreme og for eksempel for nylig angiveligt har udstedt en slags forbud mod at undervise i ’hvide privilegier’ og kritisk racebevidsthed.

Men er Joe Biden nok til at sætte en stopper for Trump? Eller er han bare den fortyndede kopiudgave af den ægte vare (Sanders?), der kunne have mobiliseret arbejderklassen og de skiftende demografiske vælgerprofiler til at sparke Trump ud af Det Hvide Hus?