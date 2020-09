Spørgsmålet er ikke, om vi kan lære noget af Hegel. Spørgsmålet er, om vi har råd til at lade være

Hvorfor skal vi læse Hegel i dag? Er det ligesom spørgsmålet: Hvorfor skal vi høre Beethoven i dag? Ikke blot er de begge født for 250 år siden, de er også uomgængelige på hver sit felt. Hvor noget af Beethovens musik såsom hans symfonier er blevet kanon, som alle senere komponister har måttet forholde sig til, og andet som hans sene strygekvartetter stadig kan fremstå radikalt moderne, således er det også med Hegels tænkning. Den står som et udtryk for sin tid, uomgængelig i filosofihistorien og stadig højst levende i sine virkninger.

Men modsat den vedvarende glæde ved at høre Beethovens musik er det kun få af Hegels tekster, der er en fornøjelse at læse. Han omstændelige stil med lange indskudte sætninger er et problem for en nutidig læser. Men hans indsigt lever i bedste velgående. Med justeringer gennemsyrer den dagens humanistiske tænkning.

Filosofi kan beskrives som en stræben efter indsigt. At man kan gennemskue verden, sig selv og andre mennesker, betingelserne for livet, sproget, kærligheden, og hvad der ellers synes vigtigt at forstå, for at man kan blive fri. Fri til at handle ansvarligt i overensstemmelse med verdens sande beskaffenhed. Men filosofferne, der har tænkt systematisk og indgående over disse ting, har ofte fundet det modsatte af det efterstræbte: at der er grænser for indsigten og dermed for friheden.