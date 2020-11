Hvordan ville Olive Kitteridge have det, hvis Trump vandt: »Så vil hun rejse sig fra stolen og sige: »Til helvede med det« og gå i seng. Men hun vil ikke kunne sove«

Hun skriver om de små samfund og de lavmælte eksistenser. Hendes personer striber hellere hele hjemmet op med gul tape for at undgå ægtefællen, end de taler ud, og først som gamle indser de, at de glemte at vise deres nærmeste kærlighed, mens tid var. Men forfatteren Elizabeth Strout elsker sine figurer og vender tilbage til dem. Vi taler med hende om ensomhed og hvasse eksistenser, om trangen til at stjæle en lyseblå bh og om et USA, hvor den onde ånd er sluppet ud, og Trump skræmmer hende til døde – men også om et lille lys i mørket.