»Jeg må nok være lidt mere forsigtig i Norge«, siger forfatteren, der har fået sin egen familie på nakken efter omdiskuteret roman

Kan man kræve af sin mor, at hun altid skal stå klar med åbne arme og til regnskab for en svær opvækst? I Vigdis Hjorths nye roman nægter en over 80-årig mor at tage telefonen eller lukke datteren ind, da hun forsøger at få kontakt og tale tingene igennem. Men så bliver datteren som besat.