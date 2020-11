Ditte Giese: »Min kæreste er i panik over min sygdom og er gået i gang med at få hulmursisoleret vores hus, fordi han ikke kan hulmursisolere mine knogler«

Jeg fløj igennem ’Breve til livet’, som man flyver igennem et selskab med interessante fremmede af den allermest coronasavnede slags, der taler og drikker og måske raser og græder lidt over temaer, man også selv går og bøvler med. Og i det hele taget kommer så vidt omkring, at man bliver fyldt op af noget andet end sig selv og føler sig gavmildt oversnakket af mennesker, som ikke er bange for andet end at bruge ordet bolle for lidt.

’Breve til livet’ er en samtalebog i form af en brevveksling mellem jurist og forfatter Anne Sofie Allarp og journalist og forfatter Ditte Giese, der på trods af deres fælles fodslag som markante feministiske debatstemmer i bogen repræsenterer to forskellige tilgange til det voksne kvindeliv, hvad angår kærlighed, sex, politik og livstemperament. Bogen handler om det hele og mere til og er på en forvirrende måde en både utilfredsstillende bog om alt og en bevægende bog om det vigtigste.

De to kvinder står vidt forskellige steder i deres liv. Anne Sofie Allarp, 47, er fraskilt for anden gang og lever et frit, uafhængigt og intellektuelt tilfredsstillende bohemeliv med sine to børn og skiftende elskere, mens Ditte Giese, 43, lever i fast parforhold i en sammenbragt familie, i gang med at skulle lære at leve med en kronisk kræftdiagnose. Det er den frihedselskende brøggerske verdensdame, der tromler sprogligt, skråsikkert derudad, over for den før så livsnydende og optimistiske seriemonogamist, hvis selvsikre, klare skrift er belejret af en ny sårbarhed. »Min kæreste er i panik over min sygdom og er gået i gang med at få hulmursisoleret vores hus, fordi han ikke kan hulmursisolere mine knogler«.