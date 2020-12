Nazila Kivi: »Mathias Tesfaye bringer staten ind i brune kvinders trusser«

Forleden hørte jeg en samtale mellem Ditte Giese og Anne Sofie Allarp, der er aktuelle med samtalebogen ’Breve til livet’ om at være kvinde i 40’erne, og blandt meget andet interessant talte de om det kvindelige JA. Ja til sex og det kropslige begær, og dét på egne præmisser. Når nu vi skal sige nej, så skal vi også kunne sige ja, foreslog de.

Det fik mig til at tænke på, hvad Shahrnush Parsipur engang sagde i et efterhånden ældre interview, hvor hun argumenterede for fri sex og insisterede på, at kvinder først kan blive fuldt ud politisk og socialt ligestillede i samfundet og have lige adgang til magt, i det øjeblik de seksuelt set kan færdes frit over det hele.