Skriv nu bare den bog, Søren Brostrøm!

kendisbøger

’Stephanie. Fra ’Årgang 0’ til friheden’.Stephanie Siguenza van-der Watt. I samarbejde med Anne Nørkjær Bang.

Overraskende selvreflekteret og uglamourøs fortælling om, hvad det vil sige at vokse op på tv. Skrevet med Anne Nørkjær Bang, der gør både hovedpersonen og læser den tjeneste at reflektere over sin egen rolle i produktionen af endnu et medieprodukt med Stephanie i fokus.

’Tvilling Yndling Grævling. En selv(hjælps)biografi’. Hella Joof

Skuespiller, instruktør og debattør Joof er morsom, men forbeholden, når hun fortæller om sit liv som klummestof. Det er alvorligt nok til tider, men der er en distance, der gør det mere luftigt underholdende end inderligt vedkommende. Balancerer mellem biografi og samfundsdebat, selv om hun egentlig ikke vil det sidste. Hun kan bare ikke lade være.









’Kærlighed’. Anders Agger og Mingo

Tv-journalisten vil botanisere begrebet kærlighed og går som en anden Søren Ryge i gang med at grave i og kultivere de svar, han får fra både kendte og ukendte (men mest kendte) i sin og fotografen Mingos moppedreng af en bog, som desværre kun armmusklerne bliver rigtig øm af.









’Den danske sang’. Phillip Faber. I samarbejde med Rikke Hyldgaard

»Vi har alle en sangbog i hjertet«, indleder vores alle sammens korleder Phillip Faber, og jeg har straks lyst til at lægge denne Morten Korch-optimistiske bog fra mig med et livstræt suk. Men Fabers formidling af den danske sangskat er smittende entusiastisk og bunder i en ægte kærlighed til musik, der er inspirerende. Man skal dog kunne leve med den løse, pludrende redigering.





’Flueben. Iagttagelse og indrømmelser fra et (mellem)langt levet liv’. Mette Horn

Den meget sjove dame med de blå tænder ville egentlig skrive et filmmanuskript om sin far, men i stedet blev det til en flagrende fortælling om skuespillerens fortid og nutid. Det er flyvsk som tanken, temmelig sårbart og ikke søbet ind i ironi. Man ved ikke rigtig, hvor man har Mette Horn. Men det ved hun vist heller ikke altid selv. Det er meget charmerende.

