»Jeg var rigeligt selvoptaget og havde aldrig drømt om at få børn. Men så kom børnene, og da de først var der, gav de og det hele sig selv«

Madame Nielsen har levet mange liv, i det seneste har hun skrevet en anmelderrost kærlighedstrilogi, og i det næste vil hun stille sig på scenen for at frelse verden. Felix Thorsen Katzenelson fór næsten vild, da han vandrede en tur i skoven sammen med forfatteren og performancekunstneren for at tale om forelskelse, forvandling og om at leve så uøkonomisk som muligt.