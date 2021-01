Hvad skal vi læse i 2021? Her er en række gode bud

Baseret på virkelige begivenheder ... Når en film begynder at rulle i biografmørket, får man ofte denne besked, der formentlig er tænkt som en form for kvalitetsstempel. En forsikring om, at historien ikke bare er noget, kreative hoveder har fundet på. Dette er the real deal. Måske ikke virkeligheden 1:1, men det snerper.

I Norge kalder de det virkelighedslitteratur, når bøgerne gør det samme, og bølgen af autofiktion er på ingen måde slut, når vi går ind i 2021. Hverken når det gælder bøger af danske forfatter, eller når litteraturen er hentet hertil i oversættelse.

Katrine Marie Guldagers nye roman, som udkommer lige efter nytår, fortæller det måske tydeligst. Romanen blev først annonceret under titlen ’Mit eget liv’, og råstoffet er stadig Guldagers egen fortælling, men nu er titlen ’Det samme og noget helt andet’. Med andre ord ikke præcis, som det var, men det snerper.