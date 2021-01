Det havde de ikke set komme: To anmelderroste forfattere blev anmeldt i håndarbejdsblade og fik fanmails fra korsangere

Stine Pilgaard og Ida Holmegaard skriver begge om det krævende arbejde, det er at finde sig selv. Uanset om man går rundt i Velling som påhæng og forsøger at passe ind eller prøver outfit efter outfit for at finde tøj, der fortæller omverdenen, hvem man er. De er nomineret til Politikens Litteraturpris for henholdsvis ’Meter i sekundet’ og ’Look’ og mødes her i en samtale om deres værker.