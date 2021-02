Anmelderrost forfatter: »Kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen«

To af årets stærkeste udgivelser handler om ideologi. ’Penge på lommen’ om at være underhunde i et kapitalistisk samfund og ikke have mulighed for at kæmpe imod eller blot tage stilling. ’Et åbent øjeblik’ om at have så meget gejst og energi, at man har mod på at gøre op med eksisterende ideologier. Asta Olivia Nordenhof og Pernille Ipsen er begge nomineret til Politikens Litteraturpris 2020.