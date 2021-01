Det er sygt, fedt og vildt: Hans og Grethe bliver til Hanne og Grethe, når Kim Fupz opdaterer eventyr

Så var der engang, hvor Kim Fupz opdaterede en del af vores eventyrskat. På en formiddag blæste han igennem både Askepot og Snehvide og Hans og Grethe. Og eftermiddagen brugte han på at skære dem til i moderne stil (for eksempel gjorde han Hans til trans og kaldte hende Hanne).

Og så dagen efter var Gyldendal med på ideen og ringede til syv tegnere, som kom med syv tegninger til de syv eventyr. Ugen efter udkom den smukke bog med den finurlige titel: ’Der er engang’. Se, det er en rigtig historie fra de kølige lande!

Arvesølvet bliver altså pudset sprogligt og indholdsmæssigt op efter noder. Det er sygt og fedt og vildt og mega. Der er fake news, og allerede i første eventyr, som hedder ’Askepou’, lander handlingen i nærheden af Ishøj Bycenter, hvor den nye klub, som hedder The Castle, skal indvies. Tegner er Anna Jacobina Jacobsen, som heller ikke stikker op for bollemælk. Så alt er godt. Og Gyldendal sikrer sig mod bagholdsangreb fra korrekthedspolitiet ved at genoptrykke de oldgamle eventyr bagefter med de originale falmede illustrationer. Se, sådan gør man med livrem og seler.

Det er ikke lige sjovt alt sammen. Det er måske lidt plat. Men det er jo også, hvad folk kan lide. Morsom er historien om Hanne og Grethe med en god nutidig illustration af Signe Kjær. Mest opfindsom er ’Kaisers nye jakkesæt’, hvor to smarte svindlere inviterer den feterede gangsterboss op på hotelværelset for at se et jakkesæt holdt i mikrofiberelektronik. Kaiser kan ikke se noget. Men han ender som glad bademester i Lalandia med egen bopæl i Maribo.

Snip. Snap. Snude. Det var engang.