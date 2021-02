Daniel Dencik: »Jeg ved en del om alkohol, om parforhold, og jeg har villet dele ud«

Hvad ville der ske, hvis rapperen Tessa og tv-værten Jes Dorph dannede par? Det handler Daniel Denciks nye roman om, hvis man skulle sige det på en lidt snasket måde, som han gør, da jeg spørger ham. Ung, revolutionær energi møder den gamle verden.

Man kunne også sige, at Daniel Dencik har skrevet en 353 siders lang fortælling, der kan læses som en diagnose af vores samfund nu og her. For mens verden lukkede ned, har forfatteren siddet i sit hus i Snekkersten og noteret, hvad der er galt med det hele, og funderet over, hvad vi kan stille op.