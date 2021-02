»En knytnæve af en roman«: Forfatter fik 44 afslag. I dag må forlagene ærgre sig

Først gør det ondt, men senere kan smerten måske veksles til noget godt. Det kan være i livet eller i litteraturen. I de heldigste tilfælde smelter det hele sammen, som det er sket for flere aktuelle forfattere.

Den skotske forfatter Douglas Stuart er skoleeksemplet. Han fik så mange afslag fra forlag, at hans agent kun langsomt turde afsløre antallet for forfatteren. Først sagde hun 20, senere forhøjede hun det til 32, men til sidst måtte hun indrømme, at der var kommet i alt 44 afslag på at udgive Stuarts debutroman, ’Shuggie Bain’.

I dag kan trængslerne synes uforståelige, når man på sociale medier ser læsere fortælle forfatteren, hvordan de har grædt sig igennem de sidste sider af historien om den unge queer knægt Shuggie, der voksede op i Glasgows forstæder i 1980’erne med en alkoholiseret mor. Romanens skæbne bliver ikke nemmere at forstå, når man ved, at ’Shuggie Bain’ i oktober fik den prestigefyldte Bookerpris. Ja, ikke bare det. Stuart havde dårligt nok indkasseret prisen, før Hollywood købte ’Shuggie Bain’ til en tv-serie.

Romanen er netop udkommet i Norge. »En knytnæve af en roman«, skrev VG, der ligesom Dagbladet gav karakteren seks af seks mulige. Til Aftenposten forklarer Stuart sin debutbogs usædvanlige historie med, at den kan være let at misforstå, eller måske skulle man snarere sige, at læseoplevelsen kan være svær at videreformidle. Som anmeldere har påpeget, er det en historie, der træder ind i den kuldslåede socialrealisme, vi kender fra filminstruktører som Mike Leigh og Ken Loach. De trange arbejderboliger lugter af kål, og hvis man sætter sig ind i en taxa, stinker den, som en anmelder citerer fra romanen, »som om nogen har pisset ned i en gryde med gammel grød«.

»Når folk skal opsummere handlingen, taler de nemt om fattigdom, afhængighed og arbejdsløshed. Efter udgivelsen har ’Shuggie’ bevist, at den handler om kærlighed, samhørighed, håb og om, hvordan man tager sig af mennesker, som ikke er perfekte. Jeg tror, forlagene undervurderede, hvor universelt temaet er«, siger Douglas Stuart til avisen.