Forfatter fik først 44 afslag. Siden har han kunnet smile hele vejen til banken

Først gør det ondt, men senere kan smerten måske veksles til noget godt. Det kan være i livet eller i litteraturen. I de heldigste tilfælde smelter det hele sammen, som det er sket for flere aktuelle forfattere.

Den skotske forfatter Douglas Stuart er skoleeksemplet. Han fik så mange afslag fra forlag, at hans agent kun langsomt turde afsløre antallet for forfatteren. Først sagde hun 20, senere forhøjede hun det til 32, men til sidst måtte hun indrømme, at der var kommet i alt 44 afslag på at udgive Stuarts debutroman, ’Shuggie Bain’.