Forfatter nægter at tie stille om muslimske mænds vold mod kvinder

Bevægede man sig ind i Politikens forhal for godt et halvt år siden, blev man mødt af plakater med ord som ’Refuse to remain silent about what is seen and known. Pray’. 31. maj fyldte ordene sågar en hel side i avisen.

Det var en del af en installation af kunstnerne Hesselholdt & Mejlvang, der legede med inspirationscitater og politiske plakatstatements på en måde, så hver enkelt kunne hælde sin helt egen specifikke holdning ind i de intenderet bastante sætninger. ’She was silenced’, stod der broderet på et hovedpudebetræk, der var hængt op.