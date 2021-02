5 hjerter fra chefredaktøren: Megamilliardæren Bill Gates bruger Samsø som eksempel, når han skal vise, hvordan vi løser klimakrisen

Endelig ser vi en af vor tids megamilliardærer, der ikke er ved at stikke af til Mars i en rumraket, fordi denne verden er blevet for lille til deres ego og for slidt for dens befolkning.

Bill Gates, stifteren af Microsoft og en af verdens rigeste mænd, bliver i den grad stående med benene på Moder Jord i sin nye bog, ’Sådan undgår vi klimakatastrofen’.

Bogen, der udkommer i dag i millionoplag over hele verden, udgør Bill Gates’ samlede bud på, hvordan vi som menneskehed undgår at aflevere en overophedet, oversvømmet og sine steder ubeboelig klode til de næste generationer.