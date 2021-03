Salman Rushdie skal have sit andet stik i morgen. Han blev smittet tidligt, i marts 2020, var syg i to en halv uge, men føler sig heldig, fordi virussen ikke satte sig på vejrtrækningen, og han ikke havde brug for indlæggelse. Han fik feber, hostede, følte sig svag og træt, værre var det ikke, fortæller han.

Han befinder sig stadig i New York, hvor det er begyndt at gå lidt bedre, selv om man aldrig ved. Antallet af smittede er for nedadgående, hospitalerne er ikke længere i katastrofeberedskab, og vaccinen er ved at komme ud til folk. Og ikke nok med, at vaccinererne måske kan få bugt med virussen, måske kan de også genskabe den tiltro til facts og videnskab, som så mange amerikanere har forladt:

»Selve ideen om sandhed er i krise. Der sker noget med en befolkning, når den konstant bombarderes med løgn, som hævder at være sandhed. Folk får sværere ved at skelne. Trump opfandt ikke den situation, men er diabolsk god til at udnytte den«.

Det bombardement, Rushdie hentyder til, kommer fra tv, som har erstattet virkeligheden med ’reality’, et tema, som spiller en central rolle i ’Quichotte’, som netop er udkommet på dansk.

Blå bog Salman Rushdie Født 1947 i Bombay (Mumbai) i en muslimsk middelklassefamilie. Kom til England i 1961, studerende på Cambridge. Rushdie har i alt udgivet 14 romaner, en selvbiografi samt en række essaysamlinger. Han debuterede i 1975 med ’Grimus’ og fik sit store gennembrud med ’Midnatsbørn’ i 1981. Ayatollah Khomeinis fatwa mod Rushdie på grund af romanen ’De sataniske vers’ blev udstedt i 1989 og gjorde forfatteren verdenskendt. Fatwaen blev ophævet i 1999 og genudstedt i 2003. I årevis måtte Rushdie leve under jorden, men i New York lever han uden beskyttelse. Rushdies farfar lod i sin tid familien tage navn efter Ibn Rushd i respekt for denne tidlige forsvarer for sekularisme. Rushdie er svoren tilhænger af fodboldklubben Tottenham Hotspur. Vis mere

Han skrev romanen, som udkom på engelsk i 2019, fordi han bare måtte ud af den by, hvor hans forrige roman, ’Det gyldne hus’, foregår. Han var nødt til at skrive »mere panoramisk, have fat i den øvrige verden« og endte altså med en besk satire over Amerika med markante afstikkere til London og Bombay. De tre steder i verden, hvor nomaden Rushdie føler sig mest hjemme og har tilbragt mest tid.

Og navnet er Bombay, ikke Mumbai, for Rushdie. Han er ikke i stand til at kalde sin fødeby et andet navn, ligesom han insisterer på, at Ho Chi Min-byen i Vietnam stadig hedder Saigon. For ham. »Det er nok en generationsting«.

Mens jeg lytter til stemmen i telefonen, slår det mig, at mine interviews med ham, som har fundet sted med cirka fem års mellemrum, har afspejlet verdens gang. Selv om vi har talt om hans bøger hver gang, har det været umuligt ikke også at lytte til ham som et begavet vidne til de seneste to-tre årtiers værdikampe og kulturtræk. Først fatwaen mod ham efter ’De sataniske vers’, så 11. september, Muhammed-tegningerne, Brexit, Trump og nu coronapandemien og den realitykultur, som Trump kom til at inkarnere og potensere.

Ridder i en gammel Chevy

Cervantes’ berømte roman udkom i 1605, og den beredne hovedperson er en adelsmand, som er blevet kulret i hovedet af at have forlæst sig på ridderfortællinger. Rushdies ridder er også kulret. Dr. Ismail Smile har nemlig set for meget tv. Så meget, at han er blevet forelsket i en yppig indisk-amerikansk kvindelig talkshowvært ved navn Salma R. Han er faldet pladask for det televisuelle fantasme og har besluttet sig for at erobre hende. Efter at være blevet fyret fra jobbet som sælger af tvivlsom medicin begiver den ensomme barnløse mand sig ud på et roadtrip i USA i en gammel Chevy for at erobre sit hjertes udkårne ved hjælp af de smægtende breve, som han afsender fra forskellige byer og underskriver med signaturen ’Quichotte’.

Ved sin side har han Sancho, hans søn, det vil sige, egentlig findes Sancho ikke, for han er, som en hel del andet er det, et produkt af Quichottes fantasi.

På turen møder parret både virkelige og indbildte skikkelser. Rigtige racister, som slår ihjel, rigtige ofre for virkelighedens opioidkrise, men også mennesker, der er blevet forvandlet til mastodonter, og fårekyllinger, der kan tale. Det lyder skørt, og det er det, men det er også stærkt underholdende og en konsekvens af, at romanen er ligeglad med, hvad der er realistisk, og hvad der ikke er det. Og hvem kan efterhånden skelne?

Og så har jeg slet ikke nævnt alt det andet, der sker i denne metaroman, hvor en forfatter skriver om en forfatter, der skriver om en forfatter, som skriver en roman. Eller alle de andre temaer, Rushdie har researchet for at kunne skrive om bogen. At opioidkrisen er vigtig, skyldes i øvrigt, at hans egen søster døde af en overdosis for fjorten år siden, uden at familien havde anet uråd.

Plads til håb og optimisme

Men tilbage til dr. Smile, ridderen i bilen, der med fantasisønnen ved sin side vil score hende silden fra tv. For Rushdie har det også været vigtigt at gestalte det håb, som også er den del af den amerikanske kultur, og man tager ikke fejl, hvis man mistænker dr. Smile for at minde en ikke ubetydelig del om forfatteren selv. De har samme alder, er begge født i Bombay, tilmed i præcis det område i byen, som Rushdie kommer fra. De er begge mennesker med en indisk baggrund, som har levet deres liv andre steder, inden de havnede i USA:

»Jeg holder meget af den her følelse af, at ting kan lade sig gøre, som er helt fraværende i store dele af Storbritannien, hvor rigtig meget føles helt umuligt, og jeg ville have en hovedperson, som er i besiddelse af en næsten grotesk optimisme. En, der går verden i møde fuld af håb, også når han møder en masse røvhuller, og som optræder over for røvhullerne, som om de er gode folk. Gennem årene har mine venner sagt til mig, at de ikke forstår, at jeg altid synes at være i stand til at bevare optimismen. Særligt når der egentlig ikke er grund til det. Så jeg tog den her fjollede optimisme og forstørrede den hos Quichotte, så den blev endnu mere absurd. Det er nok det karaktertræk, vi har mest til fælles«.

Vi har ikke brug for at gå til fester og møde tusind mennesker. Jeg tror, vi efter alt det her vil være sociale på en anden måde. Ikke med så mange, men dybere til gengæld med dem, der virkelig betyder noget

Det er en idé af de ret lyse at gøre Sancho til en del af Quichotte, at legemliggøre hans længsler. Hvad tænkte Rushdie, da han fik den? Jublede han?

»Jeg er glad for, at du spørger! Nogle gange er man bare heldig. Ved et tilfælde tændte jeg for tv’et og havnede på en kanal, som viste Disneys ’Pinocchio’. Historien om en mand, der er desperat efter at få et barn og laver et ud af træ. Jeg tænkte: Måske kan jeg stjæle det, og det gjorde jeg så, det var et lykketræf«.

I begyndelsen af romanen er Sancho kun synlig for Quichotte, først langsomt bliver han mere virkelig og synlig for andre. I en roman, der handler om, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er, er det den mest fiktive person, som er mest optaget af, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er. Sancho ønsker at blive uafhængig af den forælder, der har skabt ham, og bliver det faktisk efterhånden.

Ikke lockdown med prins Andrew

Under coronapandemien har Rushdie haft svært ved at skrive på grund af tragediens omfang. Han har set en masse film og gentager, at film har været lige så vigtige for hans udvikling som forfatter som romaner.

Men han kan også være sjov. Hvis han bliver spurgt, hvad den ultimative roman om selvisolation er, hvem det ville være et mareridt at tilbringe en måneds lockdown med, hvilken sang pandemiåret 2020 ville være, hvis det var en sang, og hvilken berømthed han helst ville betro ansvaret for planetens fremtid, kommer svarene rapt: ’Hundrede års ensomhed’ af Marquez, prins Andrew, ’Yesterday’ af The Beatles og Bob Dylan.

Hvad har du lært om dig selv det seneste år?

»Jeg har talt med mine venner om det: at vi ikke længere har brug for så mange folk omkring os. Den gruppe mennesker, vi virkelig holder af og har lyst til at se, er mindre, end vi troede. Vi har ikke brug for at gå til fester og møde tusind mennesker. Jeg tror, at vi efter alt det her vil være sociale på en anden måde. Ikke med så mange, men dybere til gengæld med dem, der virkelig betyder noget. Det er det vigtigste, jeg har lært om mig selv«.

Tilbage til sandheden

Ud over den grundlæggende inspiration fra Cervantes mærker man tilstedeværelsen af så forskellige værker som ’Lolita’, ’Moby Dick’, ’Alice i Eventyrland’, ’Pinocchio’, Ionescos ’Næsehornet’, men også serier som ’The Real Housewives of Atlanta’ og film som ’Men in Black’. Tv-mediet spiller en stor rolle i ’Quichotte’. Hvad er det, vi europæere ikke har forstået om tv’s invasive indflydelse på amerikanerne, spørger jeg ham:

»Det er, at den nationale konversation er overladt til tv-kanaler. Det eneste nationale medie i USA er tv. Det er tv, der taler til nationen. Der er i USA ikke nogen trykte nationale medier. Selv The New York Times og The Washington Post er, som deres navne angiver, mere lokale end nationale; sådan er det ikke i Europa, hvor der i hvert land er flere nationale aviser og nationale nyhedsmagasiner«.

Fremkomsten af reality-tv er efter Rushdies mening den væsentligste årsag til mange folks manglende tiltro til sandheden og den enorme lyst, der er, til at tro på konspirationsteorier og »nonsens«. Problematikken føltes så vigtig for ham, at det førte ham til at skrive en roman, hvis handling er bygget op omkring sandhedens sammenbrud.

Rushdie sagde i talkshowet ’Real Time’ til værten Bill Maher, at han fandenfuckme ikke ville nævne Trumps navn i sin roman, fordi det straks suger ilten ud af alt andet. I de satireprogrammer, Rushdie har set efter Bidens sejr, er det tydeligt, at Trump ikke længere fylder så meget.

»Kun en måned inde i Bidens præsidentperiode er programmer som ’Saturday Night Live’ blevet meget kedeligere. De var sjove og skarpe, nu har de mistet deres væsentligste kilde til stof«.

De skarpe satirikere savner i virkeligheden deres trofaste leverandør af absurditeter?

»I den grad«.

Foto: Tanja Carsten Lund »Der sker noget med en befolkning, når den konstant bombarderes med løgn, som hævder at være sandhed. Folk får sværere ved at skelne. Trump opfandt ikke den situation, men er diabolsk god til at udnytte den«, siger Salman Rushdie. Foto: Tanja Carsten Lund

»Der sker noget med en befolkning, når den konstant bombarderes med løgn, som hævder at være sandhed. Folk får sværere ved at skelne. Trump opfandt ikke den situation, men er diabolsk god til at udnytte den«, siger Salman Rushdie. Foto: Tanja Carsten Lund Foto: Tanja Carsten Lund

Quichotte bugner med overdrivelser, vanvittige påfund og henvisninger til alt mellem himmel og jord, og Rushdie afslører et stort kendskab til amerikansk populærkultur af enhver art, eller også har han bare googlet. I romanen indfører han en ny tidsregning. F.G og E.G. Før Google og efter Google.

»Jeg kan huske den dag, en ven fortalte mig, at der var det her nye sted google.com, og jeg sagde, at det var dog et åndssvagt navn, men så klikkede jeg ind på Google, og det var, som om en dør åbnede sig til hele universet. Jeg var meget begejstret. Googles bredde er det bedste, den manglende dybde er det værste. Man kan finde ud af lidt om meget. Men du kan ikke finde ud af en hel masse om lidt«.

Hvis man googler ’Salman Rushdie’ får man cirka 5.070.000 resultater i løbet af anslået 1,1 sekund. Han er massivt på nettet, men ikke længere så meget på Twitter.

»Jeg forsøgte mig og fik hurtigt mere end million følgere, og det gav mig en vis nydelse, men det holdt op; det er ikke et rum, jeg vil være i«.

Instagram er heller ikke noget for ham, men han ved, hvad det er, og er helt klar over, hvordan hans yngste søn, som er i begyndelsen af tyverne, og hans venner bruger det:

»Det er sådan, de viser deres liv. I disse øjeblikke, der forsvinder«.

Centret kunne ikke holde

Hans liv har været dramatisk. I årevis var han ytringsfrihedsikonet, som måtte gemme sig for iranernes dødspatruljer i London, og det var helt utænkeligt for ham, at USA en dag ville miste grebet om sandheden, at ’centret’, som digteren Yeats skriver om i sit berømte digt ’The Second Coming’, ikke kunne holde.

Kun en måned inde i Bidens præsidentperiode er programmer som ’Saturday Night Live’ blevet meget kedeligere. De var sjove og skarpe, nu har de mistet deres væsentligste kilde til stof

Nu sætter Rushdie sin lid til vaccineprogrammet.

»Der er folk, som ikke vil lade sig vaccinere, og de fleste skeptikere findes i de sorte og spanske kvarterer, altså der, hvor folk er mest sårbare. Men det, tror jeg, vil ændre sig, efterhånden som folk ser de helt konkrete sundhedsmæssige fordele af den kur, som videnskaben har været i stand til at skabe«.

Jeg hører en fiktionsforfatter, der i den grad længes efter realiteternes verden …

»Ha ha. I betragtning af at min levevej er at finde på, er det selvfølgelig paradoksalt«.

Der er et spørgsmål, jeg ved, han hader, for han advarer altid mod det, han kalder ’utopisk tænkning’. Mod at tro, at der altid følger noget godt efter noget skidt. Jeg stiller spørgsmålet alligevel:

Får vi en bedre verden bagefter?

»Hverken pesten i London eller den spanske syge gjorde verden bedre. Verden blev ikke mere tolerant, den blev ikke reformeret af det. Tværtimod«, svarer han prompte.

»Vi har set det bedste og det værste ved mennesket. Dem, der har risikeret livet ved at hjælpe andre, alle frontarbejderne, men også forskerne, der har lavet vacciner i løbet af rekordtid. Men vi har også set de grimmeste sider af den menneskelige natur. Vi har oplevet, hvor tyndt et lag fernis civilisationen har, og at det, vi troede var solidt, kan smelte op i luften på et øjeblik«.

Jeg kigger på uret. Det er tid til at overlade forfatteren, der skabte dr. Smile, til livet i New York, og jeg skal se at få hevet nogle surdejsboller ud af ovnen, inden det er for sent.

Fatwaen, 11. september, Muhammed-tegningerne, Brexit, Trump, truslen fra reality og corona. Jeg taler altid med dig om litteratur – og undergang. Verden bliver ikke bedre af tragedier, siger du igen, men når det hele er ovre, har vi vel lov at håbe på lidt fest og ballade?

»Ja! Altså i det øjeblik, folk på grund af vaccinerne virkelig føler, at verden er sikker igen, kan jeg sagtens se den her atmosfære af, at det her skal fejres, for mig, at det er tid til fest. Måske vi så vil se en eksplosion af nydelse ligesom i de brølende tyvere«.

Vi vil feste, men med færre folk ...

»Mindre fester, men med mere interessante mennesker!«.