Ørelir for kvinder: »Med erotik på telefonen kan vi finde et frirum til at være alene med vores intime tanker. Selv når børnene har hjemmeskole inde ved siden af«

To nye virtuelle tjenester går udelukkede efter at tilfredsstille kvinders lyst og behov – via ørerne. For kvinder stiller sig ikke tilfreds med sexfantasier udtænkt af mænd. De vil udforske deres egne lyster og gør det blandt andet ved at streame romantik og erotik.