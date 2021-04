52-årig forfatter: Kvinder på min alder bliver kedelige at skrive om, fordi de er afblomstret

De spørgsmål tager danske Katrine Grünfeld, 52, under fandenivoldsk behandling i ’Værelse samlet af kvinder’, hvor en 50-årig kvinde er i krise, efter at hun er gået fra sin mand og teenagebørn. Hun er som et såret dyr, men »skål for at plukke grå hår på fissen!«, som Grünfeld skriver. Kvinden er klar til nye eventyr.

