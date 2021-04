5 hjerter: I denne perle af en bog brød jeg ud i en befriende latter

Åh, hvor er det morsomt. Her har vi en forfatter, noget navn har han ikke, men han har tænkt sig at skrive om jukeboksen, denne fortryllende musikmaskine, men præcis hvor finder han det helt rigtige sted at skrive den? Han er taget til Spanien, har udvalgt sig landsbyen Soria på forhånd, men hvor i Soria? Oppe på bjerget, hvor blæsten risikerer at hyle, nede i byen, hvor hundene glammer, alene eller tæt på andre, og hvad med udsigten, bordet, han skal sidde ved, temperaturen i rummet osv.?

Som man forstår, er det ikke mindst omstændighederne omkring at ville skabe noget betydningsfuldt, som Peter Handke, den østrigske nobelpristager, behandler i dette herlige værk fra 1990, som er endnu en udgivelse i Batzer & Co’s fine Handke-serie og fornemt oversat af Hanne Lund.

Ikke mindst den skrivendes mas med på én gang nøje at absorbere omverdenens pudseløjerligheder (for måske at lade nogle af dem glide ind i sin tekst) og samtidigt forsøge at gardere sig mod alt for meget udefrakommende er utrolig godt fortalt.

Teksten udgøres af overspringshandlinger, svinkeærinder og udsættelser. Samt den fiktive forfatters ekstremt detaljerede gengivelse af det, han ser. De mange aftryk af skosåler på et banegårdsgulv f.eks. Drypvis kommer så den viden, han gennem livet har indsamlet ved møder med jukebokse overalt i verden. Fra Anchorage, hvor han så en skøn indianerkvinde, til dengang i Jugoslavien, Italien, Tyskland og alle mulige andre steder, hvor Wurlitzere, dem med rundbuen, og Seeburg-apparater, som er retvinklede med kuppel, serverede den særlige magi, som popsange har.