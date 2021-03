Berømt forfatter var en ballademager. Og så var lige så optaget af sex som af litteratur

Philip Roth. Børsterne rejser sig allerede en smule, ikke sandt? Den amerikanske forfatter bag udgivelser som ’Portnoys genvordigheder’ og ’Amerikansk pastorale’ var en ballademager. Hans konflikter med ekskoner eller det litterære miljø endte nemt i avisernes overskrifter, så der er rigeligt med stof at gribe fat i for dem, der skriver biografierne om manden, der døde for tre år siden, 85 år gammel, bitter over ikke at have fået nobelprisen. Da Bob Dylan fik den, sagde Philip Roth, at han håbede, den næste gang ville gå til folkmusikerne Peter, Paul & Mary.

Ja, biografierne i flertal, for selvfølgelig er det ikke nok med én, når det handler om Roth. Blake Baileys ’Philip Roth. The Biography’ på 898 sider er den ene. Ira Nadels ’Philip Roth. A Counterlife’ på 546 sider er den anden. Nadels udkommer først i næste uge, men de første slibrigheder er løbet i forvejen. Eksempelvis at Roth var lige så besat af sex, som han var af litteratur.