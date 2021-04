Tag ved lære af Jørgen Leth: Det almindelige kan være langt mere interessant end det geniale

Jeg har længe været optaget af det i kunsten, der umiddelbart ikke er noget særligt, og som næsten ikke kan ses eller høres. En detalje, der er til at overse, men så pludselig bliver synlig og vigtig. Øjeblikket, hvor noget forvandles fra kedeligt til spændende.

Jeg elsker for eksempel baggrundsmusik og brugsmusik og muzak – det, der ikke vil høres, men alligevel er i rummet – forudsigelige mønstre, der gentages og gentages. Det havde avantgardekomponisten John Cage (grænsen mellem god og dårlig smag er fin her) også sans for; at det ikke bare handler om at fylde verden med lyd, men om at lytte til, hvordan den lyder, og give plads til de lyde, der allerede er i omløb.

Jeg har tit læst den gode Jørgen Leth skrive – eller vist nok citere den franske digter Jules Supervielle for – at det for ham handler om at invitere de små grå ord ind til fest.